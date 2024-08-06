لا صحة للاخبار المتداولة عن استهداف الهرمل بغارات معادية

نفت "الوكالة الوطنية للاعلام" عدم صحة الاخبار المتداولة عبر بعض المواقع الاخبارية الالكترونية عن غارات معادية في مدينة الهرمل.