الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": صحة جعجع بألف خير ويتابع نشاطه المكثف من معراب

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أن "بعض المجموعات المكشوفة الهوية والمعروفة التوجه تتداول خبرا عن صحة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وهذا ينمّ عن عقلية هذه المجموعات ونفسيتها".



وقالت الدائرة الإعلامية في بيان: "في مطلق الأحوال، فإن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ونطمئن المحبين بأنّ صحة رئيس "القوات" بألف خير وهو يتابع نشاطه المكثّف كالمعتاد من مقر القيادة في معراب".