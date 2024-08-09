احذروا رسالة واتساب بشأن تسجيل ومراقبة المكالمات وحسابات التواصل الاجتماعي

يتناقل على تطبيق واتساب رسالة مفادها عن قرار لوزارة الداخلية في ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ الذي يتضمن تسجيل مكالمات ومراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أننا نلفت أن هذا الخبر عار من الصحة، وكان تم تناقله الشهر الماضي.



وكان المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات نفى في بيان "ما يتم تداوله عن صدور قرار عن الوزارة مفاده انه "سيتم غدا بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد بحيث الارقام ستصبح مراقبة كما ستصبح المكالمات مسجلة ومحادثات الموبايل محفوظة والواتساب وتويتر والفيسبوك وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي مراقبة".



وأكد المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية "ان هذا الخبر عار تماما من الصحة"، وطلب "توخي الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها".