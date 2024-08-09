رسائل توظيف عبر واتساب...احذروها

يتم التناقل برسالة عبر واتساب من أرقام أجنبية مجهولة، تعرض وظيفة بدوام جزئي برواتب كبيرة. الا أن هكذا رسائل، غير دقيقة المصدر، تكون احتيالية عادةً، ويرجى التنبه منها.