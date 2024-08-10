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فيديو لجثث عشرات الجنود في مالي.. لا اليمن

مايا عيد الكاتب: مايا عيد
خبر كاذب
2024-08-10 | 02:46
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فيديو لجثث عشرات الجنود في مالي.. لا اليمن
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فيديو لجثث عشرات الجنود في مالي.. لا اليمن

انتشر فيديو يظهر جثث عشرات الجنود الذين تم قتلهم الى جانب آليات عسكرية محترقة، ويزعم الفيديو بأن الجنود الذي قُتلوا هم من الجيش الاسرائيلي، اثر محاولتهم الدخول الى اليمن.

إلا أن من خلال تدقيق سريع، تبيّن أن الفيديو من مالي، حيث يظهر مقتل وإصابة وأَسر العشرات من الجنود الماليين والمقاتلين، التابعين لمجموعة فاغنر الروسية الخاصة. وكان انتشر خبر بعنوان: "المتمردون يوقعون عشرات القتلى والأسرى في صفوف الجيش المالي" في 28 تموز 2024، ويظهر لقطات من الفيديو المتداول. 

 

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