فيديو لجثث عشرات الجنود في مالي.. لا اليمن

انتشر فيديو يظهر جثث عشرات الجنود الذين تم قتلهم الى جانب آليات عسكرية محترقة، ويزعمبأن الجنود الذي قُتلوا هم من الجيش الاسرائيلي، اثر محاولتهم الدخول الى اليمن.إلا أن من خلال تدقيق سريع، تبيّن أن الفيديو من مالي، حيث يظهر مقتل وإصابة وأَسر العشرات من الجنود الماليين والمقاتلين، التابعين لمجموعة فاغنر الروسية الخاصة. وكان انتشر خبر بعنوان: "" في 28 تموز 2024، ويظهر لقطات من الفيديو المتداول.