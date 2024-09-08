مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف

نفى مصرف لبنان البيان الذي يتم التداول به على وسائل التواصل الإجتماعي، منسوب الى مصرف لبنان وممهور بتوقيع حاكم مصرف لبنان بالانابة يحدد فيه سعر الصرف.



وأكد مصرف لبنان أن هذا البيان مزور.