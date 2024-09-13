خبر طلب حزب الله اخلاء بلدات جنوبية غير صحيح

انتشر خبر مفاده أن "حزب الله طلب من اهالي بلدات جنوبية اخلاءها منذ امس تحسباً لعمليات امنية اسرائيلية واسعة باتت متوقعة مع ازدياد منسوب التهديد والاستعداد لشنّ حرب على لبنان"، إلا أن الحزب نفى هذا الخبر جملة وتفصيلا.