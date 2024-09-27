لا صحة لخبر نقل جثث شهداء من مستشفى صور الى مستشفى رفيق الحريري

نفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، كل ما ورد من أخبار مغلوطة واشاعات تتحدث عن نقل جثث شهداء من مستشفى صور الحكومي ، الى مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي في بيروت، أو الى أي مستشفى آخر.