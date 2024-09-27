المتحدثة باسم السفارة الأميركية: السفارة لا تقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين في الوقت الحالي

أكدت المتحدثة باسم السفارة الأميركية سما حبيب، للـLBCI، أن السفارة لا تقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين في الوقت الحالي.



وأوضحت حبيب أن "هذه رحلة متاحة تجارياً"، مشيرة إلى أنه "يتعين على المواطنين الأميركيين الذين أعربوا عن اهتمامهم بمغادرة لبنان حجزها ودفع ثمنها مباشرةً لشركة الطيران".