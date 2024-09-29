تشييع السيد حسن نصرالله يوم غد الإثنين غير صحيح

تم التداول بمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الاثنين 30 أيلول ٢٠٢٤.



الا أن وبعد تدقيق الـLBCI، تبين أن هذا الخبر غير صحيح، وموعد التشييع لم يحدد بعد حتى اللحظة.