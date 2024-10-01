فيديو منتشر يعود لقصف موسكو لا تل ابيب

انتشر فيديو يظهر تل ابيب تحت القصف الصاروخي الذي شنته ايران، إلا أنه تبين بعد تدقيق الـ LBCI أن الفيديو ملتقط في موسكو اثر ضربات اوكرانية.