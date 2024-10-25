حرب اخرى يخوضها اللبنانيون...أبرز الاخبار الكاذبة المتداولة خلال الحرب

الجيش اللبناني يطلب اختصار الاتصالات للاطمئنان للحد من التنصت الاسرائيلي...كاذب

بيان نعي "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم هو زائف

نشر NBC اغتيال ‎أبو عبيدة غير صحيح

لا تحذير للاعلاميين الاجانب

طلب اليونيفل من الجيش اللبناني إخلاء مواقعه...كاذب

صور مولدة بالذكاء الاصطناعي



تحذيرات للاخلاء...

اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص غير صحيح

انقطاع الاتصال بماهر الاسد اثر غارة غير صحيح

منشورات تدعي انها تابعة لمنظمات غير حكومية

انتشرت في الأشهر الماضية، أخباراً كاذبة لا تعدّ ولا تحصى، وتحولت الى حرب اخرى يخوضها اللبنانيون بوجه هذه الاخبار الزائفة وغير الدقيقة لمكافحتها والحدّ من انتشارها. إذ كالعادة، تشكّل الأحداث الكبيرة أرضاً خصبة لتكاثر الاخبار الكاذبة، وكيف بالحريّ إن كانت حرباً. فقد انتشرت اخباراً عاجلة، منسوبة لوسائل اعلامية بشكل مفبرك، أكانت تتعلق بتصاريح، غارات، تهديدات وغيرها.كما لعب الذكاء الاصطناعي دوراً في توليد صور زائفة لأسرى أم غارات.كما كُتبت بيانات زائفة وكأنها صادرة عن حزب الله أم جهات حكومية أم اليونيفل والجيش اللبناني، وتم التداول بها ليتم نفيها لاحقاً.ولا ننسى، تداول فيديوهات عسكرية حاصلة في بلد آخر وتوقيت آخر، كحرب سوريا أم اوكرانيا أم حرب العام 2006.لذلك، يجب التأكد من مصدر الخبر قبل التداول به، لأن أي خبر كاذب بإمكانه أن يُسبب هلعاً وفتنة أو إلى ما لا يحمد عقباه.انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مجموعات واتساب صورة تنقل بياناً للجيش اللبناني، يذكر فيه أن "العدو يعتمد على الحديث المتبادل على المنصات وعبر الجوالات بين المواطنين من أجل تكوين بنك أهداف، لذلك، ننصح المواطنين باقتصار الحديث عبر الاتصالات للاطمئنان فقط وعدم الخوض في أي حديث قد يخدم العدو من حيث لا نعلم".ألا أنه تبين أن هكذا بيان لم يصدر أبداً عن الجيش اللبناني، والجملة الموجودة في البيان، مأخوذة من بيان سابق انتشر لجهاز الأمن والمخابرات اليمنية.تداول ناشطون بيانًا زائفاً مفاده نعي "حزب الله" نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. وتم كتابة البيان بدقة، وهو مأخوذ عن بيانات سابقة، وتحديداً بيان نعي رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، إلا أن العلاقات الاعلامية في حزب الله نفت صدور أي بيان عن الحزب.جرى التداول بخبر منسوب لشبكة "NBC" الأميركية مفاده اغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام ‎أبو عبيدة، إلا أنه تبين أن NBC، لم تنشر أي خبر يتعلق بالموضوع، وما يتم التداول به مفبرك.انتشرت تحذيرات عبر واتساب تتوجه فيها للإعلاميين الأجانب، بشأن عدم التنقل في نطاق بيروت، إلا أن وزارة الاعلام اللبنانية نفت هذا الموضوع، كما أيضاً العلاقات العامّة في حزب الله.ووسط كل الاعتداءات التي يتعرض لها الجيش اللبناني من قبل العدو الاسرائيلي، جرى التداول بأخبار عن طلب اليونيفل من الجيش اللبناني إخلاء مواقعه على الحدود، إلا أن الناطق باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي نفى للـLBCI هذا الكلام.اثر خبر اقتحام القوات الإسرائيلية لمكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، وأمرها بإغلاقه لمدة 45 يوماً، انتشرت صورة تظهر عدداً من الجنود الاسرائيليين يقتحمون مكتب الجزيرة. لكن بعد التدقيق بالصورة والبحث عنها، تبين أن هذه الصورة مولّدة عبر الذكاء الاصطناعي. وكان نشر مولّد هذه الصورة عبر حسابه على انستغرام، هذه الصورة، ذاكراً أنه استخدم الذكاء الاصطناعي لتوليدها.كما أيضا انتشرت صورة لطائرة تابعة للميدل ايست، وسط غارة عنيفة ضربت منطقة الضاحية، تبين انها مولدة عبر الذكاء الاصطناعي، بالرغم من أن طائرات الميدل ايست فعلاً لا تزال تعبر الاجواء.والجدير ذكره، أن من أكثر الاخبار الكاذبة انتشاراً والمُعاد تداولها، هي وصول تحذيرات اسرائيلية بشأن تهديدات واخلاء مبانٍ، أكان عبر واتساب ورسائل نصية أم صوتية، أم عبر اتصالات واردة، أم حتى من خلال تركيب منشورات على أنها تابعة لوسائل اعلامية تُعلن فيها وجود تحذيرات. وأدناه، مثال على احد المنشورات الكاذبة التي رُكّبت ونسبت على أنها للـ LBCI، في حين هي كاذبة ولم تنشرها الـ LBCI إطلاقاً:نُسب لوكالة رويترز، خبر مفاده "اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة، فيما أكد البوليس القبرصي صحة الخبر وإن البحث والتحري جاري عنهم"، إلا أنه تبين أن الخبر كاذب ووكالة رويترز لم تنشر أي خبر من هذا النوع.وأيضاً، واثر شنّ غارة اسرائيلية في ريف دمشق، تناقلت معلومات عن انقطاع الاتصال بماهر الاسد غداة الاستهداف الذي كان يتواجد فيه، إلا أنه تبين أن الامر غير صحيح.وكالعادة، يتم التداول بمنشورات على انها صادرة عن منظمات غير حكومية، تبين انها غير صحيحة ولا حتى الروابط المرفقة معها، ومن بينها، منشور يدّعي أنه صادر عن برنامج الأغذية العالمي يطلب من الأفراد تقديم أي معلومة شخصية عبر الرسائل والروابط، إلا انه تبين انها غير صحيحة وتهدف إلى جمع معلوماتكم الشخصية.