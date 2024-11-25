لا صحة لاخلاء الدفاع المدني اثر غارة مرتقبة على رأس النبع

يتم التداول بتسجيل صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن الدفاع المدني قد أخلى الياته وعناصره من محلة رأس النبع بسبب غارة إسرائيلية مرتقبة ستطال المنطقة.



في السياق، توضح المديرية العامة للدفاع المدني بأن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة.