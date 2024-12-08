وزارة التربية: لم يصدر عن الوزارة أي بيان اليوم

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن عددا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون أخبارا وبيانات كاذبة باسم وزارة التربية .



لذلك يلفت المكتب الإعلامي المواطنين إلى أنه لم يصدر عن وزارة التربية أي بيان اليوم ، وفي حال قررت الوزارة نشر أي بيان ، فإنها ستوزعه رسميا بواسطة وسائل الإعلام الموثوق بها على تنوعها .