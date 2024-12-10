الخبر المتداول عن العثورعلى العكاري علي العلي في السجون السورية زائف



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي عقب خروج المعتقلين من سجن حماة المركزي صورة لرجل في العقد الخامس من عمره قيل انه يدعى علي العلي من بلدة تاشع العكارية وجرى اعتقاله منذ ٣٩ عاما.



وتواصل فريق التدقيق في الوكالة الوطنية، مع عائلة العلي، وتبين أن شقيق المعتقل عامر العلي ذهب الى سوريا لمعاينة الامر، وقد تبين له بعد الحديث مع الشخص المزعوم انه ليس الشقيق العكاري، بل احد المعتقلين السوريين.