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الجامعة اللبنانية: اعلانات الوظائف باسم الجامعة عبر وسائل التواصل مزيفة

خبر كاذب
2024-12-11 | 04:00
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الجامعة اللبنانية: اعلانات الوظائف باسم الجامعة عبر وسائل التواصل مزيفة
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الجامعة اللبنانية: اعلانات الوظائف باسم الجامعة عبر وسائل التواصل مزيفة

صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية بيان اشار فيه انه "تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة اللبنانية (تستخدم لوغو الجامعة) وتدعي تأمين وظائف وتقديم استشارات."

اضاف:" يهم رئاسة الجامعة اللبنانية الإشارة إلى "أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، والتنبيه إلى وجوب الحذر من مطلقيها وناشريها".

كما تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرًا على صفحات الجامعة اللبنانية الرسمية، وتجدونها عبر الروابط الآتية:

Facebook: https://www.facebook.com/ul.edu.lb/

X: https://twitter.com/LebaneseUni

Instagram: https://www.instagram.com/lebanese.university/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lebanese-university-official-page

YouTube: https://www.youtube.com/c/LebaneseUniversityOfficialChannel

 

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