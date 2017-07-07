بالصورة: سيارة رزان الفاخرة في لندن.. ولوحتها ستُفاجئكم!

بعد قضاء فترة من الزمن في لبنان، توجّهت الإعلامية رزان المغربي بإجازة مع إبنها إلى بلدة هامبستيد في بريطانيا.

وفي حين تُشارك متابعيها ببعض الصور عبر تطبيق إنستغرام، إلا أن صورة حديثة لرزان المغربي إستطاعت أن تلفت الأنظار وتتحوّل إلى حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

"رزان تستعرض سيارتها"، إنّه التعبير الّذي ردّده كثيرون ممّن شاهدوا صورة رزان بقرب سيارتها الفاخرة.

أمّا المفاجأة فكانت بلوحة السيارة الّتي تحمل إسمها "RAZI". وقد علّقت المغربي على صورة السيارة بالقول "هل أنتم مستعدون للقيادة برفقتي؟ ضعوا حزام الأمان أولاً".

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