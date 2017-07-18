خاص: نانسي عجرم.. هل رأيتِ هؤلاء يبكون؟!

دومينيك أبو حنا-
"ما بخبّي عليكن إنّي خايفة حتّى لو شايفيني عم بضحك، بس قلبي عم بيدقّ لأنو بدّي أطلع ع المسرح بعد شوي"، بصراحتها المعهودة أعربت الفنانة نانسي عجرم عن المشاعر الّتي تختلجها أمام أهل الصحافة لدى وصولها إلى مهرجانات زحلة الدوليّة.
توجّهت نانسي بدايةً إلى القاعة الّتي خصّصتها مهرجانات زحلة الدوليّة للصحافة حيث عُقد مؤتمر صحفيّ مصغّر، قدّمت رئيسة المهرجان السيّدة ميريام سكاف خلاله درعاً تكريميّاً إلى النجمة المحبوبة.
"كوني فنّانة لبنانيّة وأغنّي في مهرجان لبنانيّ، فهذا تكريم لي أيضاً. أنا سعيدة بهذه المشاركة"، مشاعر الفرح كانت واضحة على وجه نانسي عجرم.
وكانت فرحة عجرم مضاعفة بسبب نجاح ألبومها الأخير "حاسّة بيك" أيضاً.. "مبسوطة أنو الناس حابوا الألبوم الجديد"، تقول نانسي وتستدرك ضاحكةً "طبعاً مش كلّ الناس بس 80% تقريباً".
وعلى وقع أغنية "كيفك بالحب"، أطلّت الفنانة نانسي عجرم على مسرح مهرجانات زحلة الدوليّة أمام جمهور فاق عدده 4 الآف شخص.
"كيفك بالحب؟" تفتتح نانسي عجرم حفلها، ويأتي الجواب من عشرات الأطفال وكأنهم يريدون القول لنجمتهم المفضلة "حلم البنات، أنت".
بعض الأطفال خطّطن للوصول إلى المسرح بمساعدة أهلهم، ونجحوا.. إحداهن وقفت على المسرح إلى جانب نانسي وبكت فرحاً، فمسحت عجرم دموعها. لكن أهل بعض الفتيات الأخريات تصادمن مع رجال الأمن.
"إنتَ شو بتخسر إذا بنتي قرّبت ع نانسي؟" تصرخ والدة وبين يديها إبنتها الّتي تبكي ولا يتخطى عمرها 5 سنوات.
المشهد تكرّر.. نانسي عجرم تُغني أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على المسرح.. فتاة تنجح بمؤامرة مع والدها أن تصعد إلى المسرح من الخلف لإلتقاط صورةٍ تذكاريّةٍ مع نانسي. وفتيات أخريات عدن أدراجهن وفي دموعهن خيبة أملٍ، لم ينجحوا بالوصول.. نانسي، هل رأيت هؤلاء يبكون؟ يحبّك الأطفال إلى درجة البكاء.
ومع ختام فقرتها الغنائيّة، حاول البعض الدخول إلى قاعة الصحافة، إنّه أملهم الوحيد بلقاء نجمتهم المحبوبة. في هذه الأثناء، كانت سيارة نانسي عجرم تغادر فوروم الياس سكاف بعيداً عن الأنظار.
وعلى هامش الحفل كان لا بد من السؤال عن برنامج "ذا فويس كيدز" والتغيرات الّتي طرأت من خلال طرح إسم محبوب العرب محمد عساف بديلاً عن القيصر كاظم الساهر.
تقول نانسي "أولاً، الصحافة عندها معلومات أكتر مني. أن مكاني موجود في البرنامج وبترك القرار للـ MBC لأنو هني بيعرفوا مين يختاروا".
وتضيف "لا يزعجني وجود أي شخص في لجنة التحكيم حتى محمد عسّاف الذي أصبح نجماً منذ ثلاث سنوات ولديه جمهور كبير يحبّه. انا بلّشت متل محمد عسّاف وكنت أتمنّى أنو المشهورين أكتر منّي يشجّعوني.. أكيد سأشّجع محمّد عسّاف".