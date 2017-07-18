خاص: نانسي عجرم.. هل رأيتِ هؤلاء يبكون؟!

صرخت الوالدة: "إنتَ شو بتخسر إذا بنتي قرّبت ع نانسي؟"

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LBCI News Lebanon

دومينيك أبو حنا-

"ما بخبّي عليكن إنّي خايفة حتّى لو شايفيني عم بضحك، بس قلبي عم بيدقّ لأنو بدّي أطلع ع المسرح بعد شوي"، بصراحتها المعهودة أعربت الفنانة نانسي عجرم عن المشاعر الّتي تختلجها أمام أهل الصحافة لدى وصولها إلى مهرجانات زحلة الدوليّة.

توجّهت نانسي بدايةً إلى القاعة الّتي خصّصتها مهرجانات زحلة الدوليّة للصحافة حيث عُقد مؤتمر صحفيّ مصغّر، قدّمت رئيسة المهرجان السيّدة ميريام سكاف خلاله درعاً تكريميّاً إلى النجمة المحبوبة.

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"كوني فنّانة لبنانيّة وأغنّي في مهرجان لبنانيّ، فهذا تكريم لي أيضاً. أنا سعيدة بهذه المشاركة"، مشاعر الفرح كانت واضحة على وجه نانسي عجرم.

وكانت فرحة عجرم مضاعفة بسبب نجاح ألبومها الأخير "حاسّة بيك" أيضاً.. "مبسوطة أنو الناس حابوا الألبوم الجديد"، تقول نانسي وتستدرك ضاحكةً "طبعاً مش كلّ الناس بس 80% تقريباً".