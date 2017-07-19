بالفيديو - غضب عارم في مصر بسبب ايحاءات أغنية "ركبني المرجيحة" الجنسيّة... وبطلة الكليب ترد!

شاهدوا الفيديو واحكموا!

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LBCI News Lebanon

إذا كنت من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فحتمًا رأيت فيديو كليب لأغنية مصرية جديدة تحت عنوان "ركبني المرجيحة" أثارت جدلًا بسبب "فنّها الهابط".

وأدّى الشاب أحمد أبو شامة والشابة داليا حسن الأغنية، كما أديا دور البطلين في الفيديو كليب.

وأثارت الأغنية موجة من الانتقادات في مصر، كما أغضبت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين الذين اعتبروا أنّها تتضمن ايحاءات جنسيّة.

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وفي المقابل، ردّت داليا حسن على الاتهامات التي وجهت إليها، قائلة إنّها صورت الكليب هذا وهي صائمة نظرًا لتصويره في خلال شهر رمضان، وأكدت أنها لم تره قبل عرضه، وعندما شاهدته لم تجد فيه شيئًا يدعو للسخرية أو الخجل.

قناة اليوم السابع إلى أن كليب "ركبني المرجيحة" هو جزء من فيلم كوميدي بعنوان "بالبوظة"، وعقب النجاح الكبير للكليب تم تغيير اسم الفيلم ليحمل عنوان الكليب. وأشارت في مقابلة معإلى أن كليب "ركبني المرجيحة" هو جزء من فيلم كوميدي بعنوان "بالبوظة"، وعقب النجاح الكبير للكليب تم تغيير اسم الفيلم ليحمل عنوان الكليب.

وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت الكليب وبطليه، لاقي رواجًا كبيرًا، إذا شاهده أكثر من مليوني شخص حتى الآن.