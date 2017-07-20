بالفيديو - بعد الفضيحة... غادة عبد الرازق تعتزل

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أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بشكل مفاجئ عبر حسابها على انستغرام، اعتزالها "السوشيال ميديا" حيث نشرت مقطع فيديو من الفيلم الأميركي الشهير "روكي"، بطولة الممثل العالمي سيلفستر ستالون، والذي يظهر فيه بمشهد وهو يتعارك مع شخص أخر.وعلقت عبد الرازق على الفيديو قائلة: "طول عمرى ماكنتش اعرف اية الي بيربطنى بالفيلم دة بس النهاردة عرفت واتاكدت كمان هية دي".وتابعت في تعليق آخر: "اشوفكم ان شاء الله السنة الي جاية لاني ماعتزلتش التمثيل لكن اعتزلت السوشيال ميديا، شكراً".وقد أزالت الفنانة غادة عبد الرازق خاصية التعليق على الفيديو التي نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام.ويذكر أن عبدالرازق قد تعرضت أخيراً لإنتقادات من قبل جمهورها بعد انتشار فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه أجزاء من جسدها عارية عبر تقنية البث المباشر واعتذرت من بعدها من جمهورها عبر نشرها لفيديو آخر فسّرت فيه سبب فعلتها وطلبت منهم السماح.