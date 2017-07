بالفيديو - بعد الفضيحة... غادة عبد الرازق تعتزل

طول عمرى ماكنتش اعرف اية الى بيربطنى بالفيلم دة بس#النهاردة عرفت واتاكدت كمان هية دى#غادة_عبد_الرازق #رسالة_من_مجهول💌 😉

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Jul 18, 2017 at 7:22pm PDT