بالصور- ريما نجيم في "عرس وطني"... "ما فرّقته السياسة تجمعه المحبة"

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و انا كمان بعمل عرس مسيحي 😊 #قوات #مردة #كتائب #لبنان A post shared by Rima NJEIM ريما نجيم (@rimanjeim) on Jul 19, 2017 at 5:01am PDT

وكان اللقاء الذي طالما احببت ان يضمّ أعزّاء على قلبي … و ما فرّقته السياسة تجمعه المحبة وما احوجنا الى المحبة في زمن الكراهية والعنصرية وانحدار مستوى الانسانية خبز وملح ولقاء لأول مرة @yamminevera @antoinette_geagea @denisetaouk @jdoueihy @ranalouis_semaany عقبال كل #لبنان A post shared by Rima NJEIM ريما نجيم (@rimanjeim) on Jul 19, 2017 at 7:58am PDT

نشرت الإعلامية ريما نجيم صورتين جديدتين على حسابها الشخصي على انستغرام خلال لقاء جمعها مع ناشطات في الأحزاب اللبنانية.وقد أرفقت ريما الصورة الأولى بتعليق :" وأنا كمان بعمل عرس وطني #قوات #مردة #كتائب #لبنان".كما كتبت على الصورة الثانية:" وكان اللقاء الذي طالما احببت ان يضمّ أعزّاء على قلبي …و ما فرّقته السياسة تجمعه المحبة .وما احوجنا الى المحبة في زمن الكراهية والعنصرية وانحدار مستوى الانسانية خبز وملح ولقاء لأول مرة".يذكر أن هذا اللقاء جمع ريما نجيم، فيرا يمين، أنطوانيت جعجع، دنيز طوق، رنا لويس سمعاني، جيسي دويهي ومريم يمين.