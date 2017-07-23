بعد فضيحة غادة عبد الرازق... فنانة مصرية في بثّ مباشر من حمام السباحة

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تحرص الفنانة المصرية سما المصري على إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والصور التي تنشرها.وأخيراً، أطلّت سما المصري على جمهورها بفيديو ظهرت فيه بملابس مثيرة حيث دعتهم لموافاتها في دردشاتٍ مصوّرة ليل اليوم الأحد من حمام السباحة على تطبيق انستغرام.ومن خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، حيث يتابعها حوالي المليون متابع، كتبت سما المصري "اللي باعنا خسر دلعنا...واللي ماحملش اللوبس لسه مااتولدش...اشوفكم باه الساعه9 النهارده الاحد بالليل علي loopslive من حمام السباحه".وتأتي خطوة المصري هذه بعدما كانت قد انتقدت بشدّة الممثلة المصرية غادة عبر الرازق حين أطلّت بفيديو مباشر على متابعيها من داخل السرير بملابس مثيرة.