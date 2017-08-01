بالصور – مايا دياب بإطلالة جريئة على المسرح... وكيف بدت بالمايوه في مصر؟

الإعلان

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلاً غنائياً كبيراً في الساحل الشمالي في مصر تميّزت فيه دياب بإطلالة كاجوال ومثيرة في آنٍ معا.وأطلّت دياب على جمهورها المصري بإطلالةٍ عصرية هي عبارة عن شورت قصير مع قميصٍ أبيض بسيط لكنّها انتعلت حذاء عالياً حتى الفخذين باللون الأسود ما أضفى الإثارة إلى إطلالتها.وافتتحت مايا دياب الحفل برقصة مثيرة على أنغام أغنيتها الجديدة "سبعة أرواح".وإلى جانب الصور التي نشرتها مايا دياب من حفلها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، نشرت صورة من استجمامها على شاطئ الساحل الشمالي في مصر.وظهرت مايا دياب في الصورة وهي ترتدي المايوه الأسود مع نظارات شمسية كبيرة ذهبية اللون ووضعت على رأسها "توربون" وهو من أبرز صيحات الموضة هذا العام.