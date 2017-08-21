بعد إعتزالها وإرتدائها الحجاب.. هل تعود نورمان أسعد إلى الأضواء؟

عودة نجمة "يوميات جميل وهناء" إلى عالم الأضواء والتمثيل قريباً؟

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LBCI News Lebanon

في حين يهوى بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي نشر صورٍ للممثلة السورية المُعتزلة نورمان أسعد على أنها أحدث صور لها، تداول آخرون معلومات غير دقيقة عن عودة نجمة "يوميات جميل وهناء" إلى عالم الأضواء والتمثيل قريباً. فما صحّة ما يتمّ تداوله؟

يبدو أن خبر عودة الممثلة نورمان أسعد إلى الأضواء بعد إعتزالها يندرج ضمن إطار الشائعات، وهي الشائعة الّتي تلاحقها منذ عام 2010 وتكرّرت في العام 2013 على أنها ستقوم ببطولة مسلسل "قلم حمرا".

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يُذكر أن نورمان أسعد كانت قد إعتزلت التمثيل في عام 2007، وارتدت الحجاب وإبتعدت عن الإطلالات الإعلاميّة.