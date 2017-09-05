بعد تحجّبها وإعتزالها.. أمل حجازي تطلّ قريباً بشكلٍ مختلف

رسالة من أمل حجازي

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LBCI News Lebanon

بعد إنتشار أخبار عن إرتداء الفنانة أمل حجازي الحجاب، خرجت الأخيرة عن صمتها وأعلنت حقيقة ما يتم تداوله عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

فتوجّهت الفنانة أمل حجازي إلى جميع محبّيها برسالةٍ جاء فيها "وأخيراً يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين... منذ سنوات وانا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت اعشقه ولم اكن امتهنه كمهنة بل كان هواية وبين الدين".

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وتابعت "على الرغم من انني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل ولكن بيني وبين نفسي كنت اعيش هذا الصراع وكنت اطلب من الله دائما الهداية الكاملة، انني لا انتقص من مهنة الفن او الفنانين فهناك طبعا الفن المحترم وفنانين محترمين كثر ولكني اتكلم عن ذاتي انني الآن اشعر انني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به".

وختمت "سيكون لي بإذن الله اطلالات قريبة بشكل آخر اردت اليوم ان اعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب. شكرا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقآ هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت اليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله انا وانتم من اهل الجنة وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور كان هذا القرار في يوم عرفة الحمدلله على هذه النعمة".

لكن الكلمات التالية أثارت حيرة البعض، فاعتبر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أن أمل حجازي قد إعتزلت الفنّ، ولفت آخرون إلى أنها قالت "إعتزلت هذا النوع من الفن" واعدةً باطلالات قريبة بشكل آخر ما قد يوحي إلى أنها تحوّلت إلى فنانة محجبة تقدّم نوعاً خاصاً من الأغنيات فقط.