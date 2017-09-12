"النمس" لا يزال وراء القضبان.. ما عقوبة مصطفى الخاني في السجون السورية؟

ما آخر تطورات توقيف مصطفى الخاني

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LBCI News Lebanon

توجّهت جميع الأنظار في الساعات الماضية نحو الممثل السوري مصطفى الخاني المعروف بـ "النمس" في مسلسل باب الحارة، بعدما تم استدعاؤه من قبل إدارة الأمن الجنائي قسم الجرائم الإلكترونية وتوقيفه بتهمة التشهير والقَدْح والذم والنيل من هيبة الدولة.

والدعوى التي رفعها ضده مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري الأسبوع الماضي قد تصل إلى خواتيمها اليوم الثلاثاء.

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ففي حين يُتوّقع أن يصدر اليوم الحكم بشأن قضية مصطفى الخاني، من المرجّح أن تكون عقوبته إطلاق سراحه مع دفع كفالة أو سجنه في سجن عدره المركزي.