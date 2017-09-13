"عصام بريدي" إسم إبن وسام بريدي.. ماذا تعلّم من وفاة شقيقه؟

هل غياب عصام هزّ وسام أم جعله أقوى؟

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LBCI News Lebanon

تحدّث الإعلامي وسام بريدي عن غياب شقيقه الممثل الراحل عصام بريدي، وذلك في حديثٍ لمجلة "لها" . فهل غياب عصام هزّ وسام أم جعله أقوى؟

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اعتبر وسام بريدي أن شقيقه عصام غاب بالجسد لكنه يعيش معه بكل تفاصيل حياته.

وأضاف "بكل مشروع وكل خطوة أخطوها هو إلى جانبي وأنا طلبت منه أن يكون معي.. أفتقد عصام بالجسد، بحبه وبحنيّته وبحديثي معه، لكن ولا لحظة أفقده بالروح أو بالإحساس، أشعر أنه بقربي وأطلب منه مساعدتي".

وبالإجابة على سؤال "هل تعلمت شيئاً من وفاته؟"، يؤكّد بريدي أن الوفاة لا تعلمنا بل الحياة.

وتابع "أخذت قراراً بأن روح عصام موجودة معي في كل تفاصيل حياتي، وفي اليوم الذي قررت أن أتواصل معه شعرت به بكل قوة".

ويبقى السؤال: هل من الممكن أن يطلق وسام بريدي اسم عصام على طفله الأول؟ جواب وسام هو "بالتأكيد".