بالفيديو- من هي Miss Influential؟

أجمعت كل من فيونا زانيتي، مدونة إيطالية، Samar seraui de Buttafoco، خبيرة موضة وصاحبة مُدونة une libanaise a paris، ونور عريضة مدونة وخبيرة موضة لبنانية على انتخاب المتسابقة ريم خوري كـ Miss influential.



وقد فازت ريم بهذا اللقب بعدما التقت الخبيرات بالمشتركات قبل ليلة من حفل الإنتخاب وتمّ اختيارها وفق معايير تنتطلق من قدرتها على الحضور والتأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



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ريم خوري الفائزة بلقب Miss Inflential

وستفوز ريم بتذكرة سفر وإقامة لشخصين بالعاصمة الإيطالية روما.يشار الى أن هذا اللقب دخل هذا العام الى المسابقة التي تحقق منذ سنوات تأثيراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.كذلك فقد فازت الشابة بيرلا الحلو بلقب Miss confidence.