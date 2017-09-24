بالفيديو- من هي Miss Influential؟

أجمعت كل من فيونا زانيتي، مدونة إيطالية، Samar seraui de Buttafoco، خبيرة موضة وصاحبة مُدونة une libanaise a paris، ونور عريضة مدونة وخبيرة موضة لبنانية على انتخاب المتسابقة ريم خوري كـ Miss influential.
وقد فازت ريم بهذا اللقب بعدما التقت الخبيرات بالمشتركات قبل ليلة من حفل الإنتخاب وتمّ اختيارها وفق معايير تنتطلق من قدرتها على الحضور والتأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وستفوز ريم بتذكرة سفر وإقامة لشخصين بالعاصمة الإيطالية روما.يشار الى أن هذا اللقب دخل هذا العام الى المسابقة التي تحقق منذ سنوات تأثيراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك فقد فازت الشابة بيرلا الحلو بلقب Miss confidence.
ريم خوري الفائزة بلقب Miss Inflential
بيرلا الحلو الفائزة بلقب Miss Confidence
فيونا زانيتي، Samar seraui de Buttafoco ونور عريضة
اطلالة Samar seraui de Buttafoco، خبيرة موضة وصاحبة مُدونة Une Libanaise a Paris في حفل ملكة جمال لبنان 2017
فيونا زانيتي، مدونة إيطالية
اطلالة نور عريضة، مدونة وخبيرة موضة لبنانية، في حفل ملكة جمال لبنان 2017