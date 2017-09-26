إتّهموها بالتشجيع على الجنس والمساكنة.. الممثلة السورية تخرج عن صمتها

هل شجّععت على المساكنة؟

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LBCI News Lebanon

تفاجأ روّاد الإنترنت في الأيام الماضية بتصريحات جريئة نُسبت إلى الممثلة السورية لينا دياب وجاء فيها "إنّ الجنس حاجة أساسية لكل إنسان، وأنا مع الظرف الذي تمر به البلد أشجع المساكنة، وأشجع كل شاب وفتاة يحبان بعضهما البعض وبقوة، أن يعيشا شراكة أسرية وهذا رأيي الشخصي وأنا مقتنعة به".

وفي حين أثار هذا التصريح غضباً عارماً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت لينا دياب عن صمتها في حديثٍ لـ " شام إف إم " نافيةً ما يتم تداوله.

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في التفاصيل، أكّدت لينا أن هذه التصريحات هي شائعات، وأضافت "لا يشرفني لا من قريب ولا من بعيد ان يقترن اسمي بهذه التصريحات، لأنّ هذا الكلام المنسوب لي لا يشبهني، فأنا لينا ابنة الشام وابنة البيئة المحافظة والبيت المحافظ".

وأوضحت لينا دياب أنها ستلجأ للقضاء وكلّفت محاميًا لمعرفة هوية مطلق الشائعات.