بعدما تعرّف عليه الجمهور في برنامج"لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال ومتابعة كبيرة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يستعد جاد بو كرم المعروف بـ Oh My Jad لخوض تجربةٍ جديدةٍ في حياته المهنيّة. في التفاصيل، علم موقع LBCI أن جاد بو كرم قد وقّع عقداً على بطولة أول فيلم سينمائي له إلى جانب كلّ من كارلوس عازار ووسام صليبا وتاتيانا مرعب وأرزة الشدياق ودعد. الإعلان ولم يستقرّ على إسم نهائي للفيلم حتى الآن، وهو من انتاج جان قاعي واخراج بودي صفير.