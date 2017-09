يا ريت فيني اعرف مين جائر جوزي؟ 🤔 #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور @rahme_farid #gounafilmfestival #cyrineabdelnour #egypt #lebanon

A post shared by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Sep 25, 2017 at 2:45am PDT