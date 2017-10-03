أخبار فنية
03 تشرين الأول 2017 - 10:42
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فيلم "حبّة كاراميل" في صالات السينما في كانون الأول!

بعد النجاح الكبير لمسلسل "كاراميل" في رمضان على الـ LBCI Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان., سينما, كريستيان الزغبي, مي سحاب, هشام حداد, مي صايغ, جيسي عبدو, طلال الجردي, ظافر العابدين, ماغي بو غصن, رمضان, مسلسل, فيلم,حبة كاراميل,بعد النجاح الكبير لمسلسل "كاراميل" في رمضان على الـ LBCI
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فيلم &quot;حبّة كاراميل&quot; في صالات السينما في كانون الأول!
انطلق فريق عمل فيلم "حبّة كاراميل" بتصويره قبل أسبوعين في بيروت، استكمالاً لمسلسل "كاراميل" الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان المبارك الماضي على شاشنيّ الـ LBCI ​والـ LDC واستطاع أن يتصدّر المراتب الأولى بين الأعمال الأكثر مشاهدة بحسب مختلف الإحصاءات.

الفيلم تنتجه شركة Eagle Films\جمال سنان، كتبه مازن طه ويخرجه إيلي ف. حبيب، ويستمر التصوير لأكثر من شهر، في مناطق مختلفة في لبنان، على أن يُبصر النور خلال شهر ديسمبر المقبل، كما جرت العادة.
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الفيلم يتابع في أحداثه بعض جوانب قصة المسلسل، لكنّه يطرح قضايا جديدة ضمن قالب كوميديّ بحت، ويلعب دور البطولة فيه كل من ماغي بو غصن وظافر العابدين، ويشاركهما طلال الجردي، جيسي عبدو ومي صايغ، وقد انضمّ لبطولة العمل كل من الإعلامي والممثل هشام حداد، مي سحاب وكريستيان الزغبي وعدد من نجوم السينما والدراما في لبنان.
 
 
 
 
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