بالفيديو: بعد الصورة المفبركة.. ردّ ناري من هيفا وهبي بدون كلمات!

هيفا وهبي الفيديو بردٍّ ناري دون كلمات واضحة

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LBCI News Lebanon

إنتشرت في الساعات الماضية صورة مفبركة لظهر النجمة هيفا وهبي في محاولةٍ لإظهارها بطريقة مشوّهة ومخالفة للحقيقة.

وسرعان ما اكتشف روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أن الصورة المنتشرة على إحدى الصفحات مفبركة وقد تم التلاعب بها عبر تقنية فوتوشوب للهجوم بطريقة غير لائقة على النجمة الجميلة والمحبوبة، الأمر الّذي اثار غضب محبّيها.

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بالمقابل، نشرت الفنانة هيفا وهبي مقطع فيديو جديد لها على المسرح مرفق بأغنية "بحبّ الحياة"، وتحديداً مقطع "وكلام الناس ده ما يشغلنيش".

وقد أرفقت النجمة هيفا وهبي الفيديو بردٍّ ناري دون كلمات واضحة فكتبت "وكلام الـ... على ..زي. آه يا هبيلة".