بعد 16 عاماً... كيف أصبحت اليوم طفلة مسلسل "بنت الحي"؟

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حقّق مسلسل "بنت الحي" شهرةً واسعةً يوم عُرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال عام 2001، وضمّ نخبةً من الممثلين مثل طلال الجردي وزياد سعيد وإليسار حاموش.أما الشخصية التي أسرت قلوب الجميع فكانت بطلة المسلسل أنذاك الشقراء الصغيرة "ميرا"، التي جسّدت دورها الطفلة كارولين حداد.وبعد أكثر من 16 عاماً على عرض هذا العمل التلفزيوني، لم تعد بنت الحي طفلة صغيرة بل أصبحت شابة جميلة ومتزوّجة، انما لم تختلف معالمها كثيراً فهي ما زالت تتمتع بشعر ذهبي وبنفس تعابير الوجه.أما على صعيد منفصل، لم تعرف كارولين حداد الا بهذا الدور الوحيد، ولا معلومات عن مهنتها الحالية سوى انها ذكرت على حسابها الخاص على انستغرام انها مهندسة.