"مطرحك" و"هوا الحريّة" خاص الميلاد على الـLBCI

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تُشارك قناة الـ"LBCI" مشاهديها ليلة الميلاد هذا الأحد 24 كانون الأوّل معاني العيد، عبر حلقة ميلاديّة خاصّة تُضفي أجواء إنسانيّة مفعمة بالعطاء والمحبّة. "مطرحَك" عنوان السهرة الميلاديّة من تقديم الإعلامي والكاتب طارق سويد، والتي تحمل عنوان برنامجه الجديد أيضاً، الذي سينطلق عرضه قريباً على الشاشة.حلقة "مطرَحك" ليلة الميلاد تُطلّ فيها النجمة ماغي بو غصن، في تجربة إنسانيّة صعبة، تختبر فيها لحظات ومواقف وتفاصيل الحياة اليوميّة لحالة إنسانيّة مؤثّرة نتعرّف عليها خلال الحلقة.وضمن "خاص الميلاد" أيضاً، يُطلّ الإعلامي جو معلوف في حلقة خاصّة من برنامجه "هوا الحريّة" الإثنين 25 كانون الأوّل، حاملاً معه قصّصاً إنسانيّة أخرى، منها قصّة مواطن لبنانيّ مثقل بوجع الفراق، سيرافقه المشاهد في رحلة الذهاب الى الفيليبين، بحثاً عن إجابات للقصّة.القناة ستعرض أيضاً "ريسيتال ميلادي" من بلدة مغدوشة مع الفنّان مايك ماسي وبمشاركة جوقة اللويزة وقيادة الأب خليل رحمة، كما ستنقل قدّاس منتصف ليلة الميلاد من جامعة الروح القدس الكسليك، وقداس الميلاد من حاضرة الفاتيكان، وقدّاس أحد العيد من بكركي، وتستكمل عرض باقة من الـ"Christmas Family Movies" الخاصّة بالعيد.