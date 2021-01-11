في خطوة لافتة... رسالة تقدير من أنغام إلى تقلا شمعون

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أعربت الفنانة المصرية أنغام، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، عن محبتها الشديدة وإعجابها بالممثلة اللبنانية تقلا شمعون الّتي تطلّ بدور "ليلى" في مسلسل "عروس بيروت" بجزئه الثاني.وفي التّفاصيل، فشاركت أنغام متابعيها بصورة للممثلة تقلا شمعون وعلّقت قائلةً:" أنا معجبة جداً بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون، أتمنى أن يصل لها حبي وتقديري".وقد تفاعل كثيرون مع التغريدة ووعدوا بإيصال الرسالة إلى شمعون، كما علّقت الفنانة التونسية لطيفة على التغريدة، وقالت رداً على أنغام: "سأبلغها طبعاً، هذه حبيبتي وكلنا معجبون بها، أعمالها عظيمة"، لتعاود أنغام الرد مجدداً على تلعيق لطيفة بالقول: "تستحق كل الحب والتقدير، وأنت حبيبتي أيضاً".