سوزان نجم الدين تلتقي بأبنائها للمرة الأولى منذ 5 سنوات... فيديو مليء بالمشاعر والدموع

نشرت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين مقتطفات من لقائها بأبنائها في القاهرة بعد خمس سنوات من البعد، في فيديو تملؤه المشاعر والدموع.
ويوثّق الفيديو اللحظات المؤثرة من مطار القاهرة في مصر، تحت عنوان " خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين". وأرفقت سوزان الفيديو برسالةٍ جاء فيها:
"خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم. خمس سنوات صاروا الصغار كبار. خمس سنوات كنت عدّ فيها الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة. فراقٌ قسريٌّ مرّ لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها.فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة لينقلب السحر على الساحر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".