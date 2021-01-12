سوزان نجم الدين تلتقي بأبنائها للمرة الأولى منذ 5 سنوات... فيديو مليء بالمشاعر والدموع

نشرت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين مقتطفات من لقائها بأبنائها في القاهرة بعد خمس سنوات من البعد، في فيديو تملؤه المشاعر والدموع.

ويوثّق الفيديو اللحظات المؤثرة من مطار القاهرة في مصر، تحت عنوان " خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين". وأرفقت سوزان الفيديو برسالةٍ جاء فيها:

"خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم. خمس سنوات صاروا الصغار كبار. خمس سنوات كنت عدّ فيها الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة. فراقٌ قسريٌّ مرّ لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها.فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة لينقلب السحر على الساحر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".