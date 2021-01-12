زوج صباح الجزائري "ام عصام" اللبناني: حافظت عليك ٣٨ سنة

تحوّلت الأنظار في اليومين الماضيين إلى قصة حبّ الممثلة السوريّة صباح الجزائري وزوجها اللبناني رباح التقي، بعدما تداول روّاد الإنترنت منشوراً للأخير كان قد نشره على تطبيق إنستغرام.

وفي التفاصيل، تحدّث رباح التقي عن حبّه الكبير لزوجته صباح الجزائري، المعروفة بشخصية "أم عصام" في مسلسل البيئة الشاميّة "باب الحارة"، فقال:

"38 سنة معك... بحبك متل ما حبيتك أول يوم، بكل شي فيك، بكل تفاصيلك، بحب شعرك الأحمر وعيونك وتمك وخدودك الجوري. انت ذكرياتي الحلوة وأيام شبابي".

وتابع برومانسية كبيرة "العالم بتتمنى تشوفك وانا اليوم محظوظ إنّي حافظت عليك ٣٨ سنة وحبيتك كل يوم من كل قلبي. كل سنة وانت حبيبتي وشريكتي وصباحي".