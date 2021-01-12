بعد حفل I Love Beirut... ميكا يحصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية

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تكريماً لعطاءاته الفنية ونجاحاته الدولية وتقديراً لمساهمته في رفع صورة لبنان، منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية للفنان العالمي اللبناني الأصل Mika.وقد قلّده إياه سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان في حفلٍ رسمي اتسم بأجواء عائلية.وقد شدَّد السفير عدوان في كلمته على أن الوسام قد مُنح لفنانٍ نجح في جمع الموسيقى والشعر والألوان في آنٍ واحد، كعربون تقديرٍ من شعبٍ بأكمله لشخص الفنان المتمسك بجذوره اللبنانية، والمتميّز بإنسانيته، وهو الذي لم يتوانَ يومًا عن تقديم المساعدة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.ونوّه السفير عدوان باندفاع الفنان الذي جنَّد طاقاته بعد فاجعة الرابع من آب 2020، متحدياً القيود الصحية والاجتماعية المفروضة، لتنظيم حفل موسيقي افتراضي تحت عنوان "I Love Beirut" دعماً للبنان وشعبه.بدوره، أعرب Mika عن عميق تأثره بهذا التكريم الوطني الذي يشرفه كما ويشرف والديه اللذين حرصا على أن يكون لبنان في قلب ووجدان أولادهما الخمسة.