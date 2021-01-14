هاشتاغ ضد نوال الزغبي في قائمة الترند... هل شمتت بوزير الصحة بعد إصابته بكورونا؟

تضمّنت قائمة الترند على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وسماً ضدّ النجمة نوال الزغبي، ويحافظ على مركزه الثاني منذ ساعات.

أمّا السبب فيعود إلى تعليق الفنانة نوال الزغبي على خبر إصابة وزير الصحة حمد حسن بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى، فكتبت "لا داعي للهلع".

واعتبر عدد كبير من الناشطين على منصّات التواصل الإجتماعي أن تعليق نوال الزغبي غير لائق، فردّدوا عبارات مثل "لا يجوز الشماتة بالمرض"، وسرعان ما تحوّل الاستياء إلى تدشين هاشتاغ ضدّ النجمة الذهبيّة.

بالمقابل، روّجت نوال الزغبي لأغنيتها المُنتظرة بالقول "كتير مبسوطة لحماسكن الكبير للأغنية الجديدة واللي رح تسمعوها قريباً ومصوّرة كليب. على فكرة الحماس عندي ضارب للسما".