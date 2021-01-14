فنّ
14 كانون الثاني 2021 - 06:41
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إليسا وكارول سماحة تهجران "واتساب" بعد أزمة الخصوصية

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إليسا وكارول سماحة تهجران &quot;واتساب&quot; بعد أزمة الخصوصية
Lebanon News

في الوقت الّذي يبحث فيه الكثيرون عن تطبيقات بديلة عن واتساب الّذي فرض "سياسة خصوصيّة" جديدة تنصّ على مشاركة بيانات الهاتف المحمول مع فيسبوك، قرّرت كلّ من الفنانتين إليسا وكارول سماحة هجر تطبيق المراسلة الأشهر في العالم.

 

في التفاصيل، نشرت كارول سماحة عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدةً تودّع فيها تطبيق واتساب، وبدت حاسمة بقرارها فأرفقت تغريدتها بصورة تؤكّد حذفها للتطبيق عن هاتفها.

 

أمّا الفنانة إليسا فبدت متردّدة بعض الشيء ولا تزال تدرس خياراتها، فكتبت في تغريدتها "أفكّر بهجرة واتساب والانتقال إلى تطبيق آخر".

 

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