نانسي عجرم في اليوم الأوّل من الإقفال العام: "حلّنا نلتزم"

"حلّنا نلتزم"، إنّه الهاشتاغ الّذي استخدمته النجمة نانسي عجرم للإضاءة على أهميّة التزام بالإقفال العام الّذي بدأ فجر اليوم الخميس في لبنان، بهدف تقليص عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وجاءت تغريدة نانسي عجرم منطقيّة، فلا تنكر أننا نعيش فترةً صعبة، فقالت "هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا وولادنا والناس اللي منحبّن".

وتشدّد نانسي عجرم "التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد لسلامتنا، وباذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأوّل".

يُذكر أن المناطق اللبنانيّة شهدت صباح اليوم تفاوتاً بالإلتزام في اليوم الأول من الإقفال العام.

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