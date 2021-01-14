نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها وتعلن رفضها للقاح الكورونا

ماذا قالت عن لقاح كورونا؟

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LBCI News Lebanon

تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على إبقاء متابعيها على علم بأحدث أخبارها، من خلال تفاعلها معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأثارت الجدل في منشورها الأخير عبر شنّ هجومٍ مباشرٍ على فكرة لقاح فيروس كورونا، معلنةً أنها ترفض أخذ اللقاح القادم بسبب عدم وجود دليل موثوق للتأكّد من شفاء المرضى.



ونشرت سلسلة من التغريدات عبر حساب تويتر، بعد ظهور رد فعل متابعيها تجاه موضوع اللقاح، تؤكّد عبرها أهمية حرية الرأي بالقول: "انا حرة و لست تابعة ولا بمشي على هواك و لا هوى حدى .. و من شاء ان يتسائل فهو حر و من شاء اخذ اللقاح فهو حر و من شاء رفض اللقاح فهو حر .. انا راي حر افكر و من حقي و حق كل الناس انو تسال و تشك .. ما حدى بيضرب حدى على ايدو ليقتنع .. الناس واعية و قرارها واعي و حر".