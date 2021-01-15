فنّ
15 كانون الثاني 2021 - 04:48
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نانسي عجرم تستلم درع المليون "لايك"

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نانسي عجرم تستلم درع المليون &quot;لايك&quot;
Lebanon News

تسلّمت النجمة نانسي عجرم من "أنغامي" درع المليون إعجاب بعدما أصبحت أغنية "عم بتعلّق فيك" أوّل أغنية في تاريخ أنغامي تتخطّى المليون إعجاب على التطبيق الموسيقي الأوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وعلّقت نانسي عجرم على هذا الإنجاز من خلال صورة نشرتها على حساباتها عبر منصّات التواصل الإجتماعي، وقالت:

 

"يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصّة الّتي أحبّها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

 

يُذكر أنه يمكنكم متابعة Nancy Ajram Show السبت المقبل بتمام الساعة 10:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI.

 
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نانسي عجرم تستلم درع المليون "لايك"
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