دعت النجمة هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي للبقاء في منازلهم من أجل الحدّ من إنتشار فيروس كورونا، مُستخدمةً هاشتاغ "التفكير بإيجابيّة" و"خلّيك بالبيت".

ودوّنت هيفاء وهبي تغريدةً واقعيّةً تبعث الأمل من جديد رغم قساوة الوضع الراهن، فقالت عبر تويتر:

"قد تكون الحياة ليست سهلة الآن. ولكن في النهاية، كلّ شيء سيتحسّن".

Life may not be easy now! In the end, everything will get better in time. #PositiveThoughts #StaySafe #StayHome