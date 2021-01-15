جوزيف عطية من الحجر المنزلي... ماذا قال للـ LBCI عن التزامه بالاقفال التام ؟ (فيديو)

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أطلّ النجم جوزيف عطية من داخل حجره المنزلي خلال نشرة أخبار الـLBCI المسائية مع الإعلامي ماريو عبود.وأكّد جوزيف عطية أنّه ملتزم بالإجراءات الجديدة الّتي فرضتها الحكومة اللبنانية بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات يفيروس كورونا في البلاد.وفي حديثٍ عن الحفلة الّتي أقامها جوزيف ليلة رأس السّنة، أوضح عطية أنّه شعر بعض الشيء "بقلّة مسؤولية" لأنّه وبالرّغم من التدابير المتّبعة والإلتزام بنسبة 50 في المئة من قدرة المطاعم الإستيعابية، إلّا أنّ أجواء السهر والفرح لم تساهم بالإستمرار في احترام التباعد والإجراءات الوقائية. كما تمنّى جوزيف من جميع المواطنين الالتزام بالحجر لتخطّي هذه المرحلة الصّعبة.يُذكر أنّ عطية قد طرح يوم الخميس أغنية "طبيعي" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، أمّا الكليب فهو من إخراج جاد شويري. وقد لاقت الأغنية انتشاراً واسعاً وحقّقت أصداء إيجابية.لمشاهدة إطلالة جوزيف عطية خلال نشرة الأخبار: