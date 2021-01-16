على خطى عاصي والوليد الحلاني... وسام بريدي يدافع عن فيديو اللقاح مع ريم السعيدي

شنّ روّاد الإنترنت هجوماً شرساً على عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي بسبب نشرها مقطع فيديو وهي تتلقّى لقاح كورونا مع زوجها الإعلامي وسام بريدي في دبي، واعتبر البعض تباهي المشاهير اللبنانيين باللقاح إستفزازاً للشعب اللبناني الّذي يعيش حالة طوارئ صحيّة.

وعلى خطى الفنان عاصي الحلاني الّذي واجه الهجوم الّذي تعرّض له نجله الوليد، ردّ الإعلامي وسام بريدي على الإنتقادات الّتي طالته وزوجته، وذلك في منشورٍ على تطبيق إنستغرام قال فيه:

"اعتذر سلفًا من الناس الّذين سيعتبرون أن هذا البوست مستفزاً فليس الهدف منه لا التفاخر ولا التمايز لأن الخوف الذي نعيشه في هذه الايام لا يحمل درجات ولا تتحدد من خلاله انسانيتنا تجاه اهلنا والآخرين".

وأردف قائلاً " شاءت الظروف ان اكون مع عائلتي في بلد يقدم اللقاح (مجاناً) لأي مقيم وأحببت أن أشارك تجربتي مع الكل ووجهة نظري بموضوع أخذ اللقاح من عدمه، فأرجو أن لا تتحدد انسانيتي تجاه الناس واهل بلدي بأخذي اللقاح".

وتابع وسام بريدي: "المناعة من خلال الاصابة بالمرض أو اللقاح هما الطريقتان الوحيدتان للتفوق على الفيروس والاختيار بين الاثنين هو قرار شخصي. أخذت اللقاح لأنني أريد أن أكون انا وعائلتي محميين ولا أريد أن أعيش تجربة المرض حتى ولو كنت شاب لأن كورونا “مش مزحة” كما كُثر عاشوها ويعيشونها في هذه الايام حتى اننا خسرنا اشخاصًا كانت صحتهم أفضل منا".

وختم بريدي توضيحه "حياتنا لن تتغير طالما هذا الفيروس موجود الوقاية والالتزام بالارشادات ستبقى موجودة كي نكون كلنا انتهينا منه لكن من اليوم حتى الانتهاء من الفيروس على القليلة نخفف هذا القلق الذي نعيش فيه ربما جسدنا لا يستطيع أن يدافع. الله يحميكم جميعاً ويبعد عنكم المرض وشكر من قلبي لهيئة الصحة في دبي لإهتمامهم وحرصهم على تأمين الرعاية الصحية لكل شخص موجود على أرض هالوطن".