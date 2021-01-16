مغنية بريطانيا تكشف بعد شفائها من كورونا: "قد يكون كل شيء انتهى ولن أتمكّن من الغناء يوما"

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كشفت المغنية البريطانية ماريان فايثفل لصحيفة "ذي غارديان" أنها قد لا تستطيع العودة يوما إلى الغناء بسبب تبعات إصابتها بحالة خطرة من كوفيد-19 في نيسان.وكانت أيقونة الروك في الستينات البالغة 74 عاما قد مكثت ثلاثة أسابيع في المستشفى في نيسان، بعدما تعرّضت لمضاعفات خطرة جراء إصابتها بكوفيد-19، ما شكّل تهديداً على حياتها.وقالت في مقابلة مع "ذي غارديان" قبل إطلاق ألبومها المرتقب "شي ووكس إين بيوتي" في نيسان المقبل والذي سجّلته قبل إصابتها بالفيروس "كل ما أعلمه هو أني كنت في مكان مظلم، كان ذلك أشبه بالموت".ورغم زوال الخطر على حياتها، أوضحت المغنية أن "الرئتين لا تزالان في وضع سيء" لديها كما أنها لا تزال تستعين بجرعات من الأكسجين، مشيرة إلى أنها عاجزة حاليا عن الغناء. وقالت "أتت طبيبة لرؤيتي وأبلغتني بأنها لا تظن أن رئتيّ ستتعافيان يوما".وأضافت "لن أستطيع الغناء يوما ربما، قد يكون كل شيء انتهى. سأعيش اضطرابا هائلا إذا ما حصل ذلك".