كارول سماحة عن كورونا: حرب بيولوجية فُرضت علينا

جدّدت الفنانة كارول سماح تمسّكها بنظريّة ان كورونا من صنع الإنسان ويتمّ نشره لمحاربة البشريّة، فقسمت الرأي العام على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في أحدث تغريداتها الّتي كتبت فيها:

"صرلنا تقريباً سنة، كل يوم منصحى على صدمة، على خبر حزين، على ورقة نعوة على صورة مريض عم ينازع، على شب أو صبية خسروا فجأة حياتن، عندي إحساس كأن ماشيين بحقل ألغام وما منعرف بأي لحظة اللغم بيطلع فينا".

وأضافت كارول "يا أصدقائي احموا نفسكم بنفسكم! حرب بيولوجية فرضت علينا... وكل واحد مسؤول عن نفسو".

وتفاوتت التعليقات على منشور كارول سماحة، فتبنّى البعض رأيها بأن كورونا حرب بيولوجيّة، ورفض آخرون كلامها ووضعوه في خانة "نظرية المؤامرات".

الإعلان