توم كروز يتعرّض للسرقة...حيلة أشبه بسيناريوهات أفلام "المهمة المستحيلة"

تعرَضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنكلترا، حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام "المهمة المستحيلة"(Mission Impossible) .
وبحسب صحيفة "ذا صن"
البريطانية، فقد تعرَضت سيارة الحارس الأمني لتوم كروز للسرقة ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام يقيم فيه، وبداخلها حقائب له تمّت سرقتها من خلال حيلة تشبه إلى حدّ كبير سيناريوهات أفلام "المهمة المستحيلة" التي سمحت لهم بالفرار أمام أعين الطاقم الأمني.
ومن جهته، قال ناطق بإسم شرطة ميدلاندز:" تلقينا بلاغاً بسرقة سيارة من طراز " بي إم دبليو إكس 7" في شارع تشرش ستريت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء من دون تحديد هويّة صاحب المركبة."
ويُشار إلى أنّه قد عثر على السيارة بعد فترة قصيرة، والتحقيق ما زال مستمرّاً استناداً إلى تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة لكن كلّ ما كان داخلها اختفى.